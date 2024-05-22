В Магнитогорске силовики уничтожили сеть наркомаркетов

В Магнитогорске Челябинской области полиция совместно с поддержкой Росгвардии задержала участников преступного объединения, которые изготавливали и продавали запрещенные вещества через онлайн-наромаркеты.
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