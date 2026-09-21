Русским землепроходцам хватило полвека, чтобы от Сибири дойти до Тихого океана

Разговоры о Дальнем Востоке как о локомотиве роста давно стали частью официальной повестки. На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме Владимир Путин отметил, что регион и Арктика демонстрируют высокую динамику позитивных изменений, а по ряду ключевых параметров темпы их развития превышают общероссийские.
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