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Мировое обозрение

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Русским землепроходцам хватило полвека, чтобы от Сибири дойти до Тихого океана

Русским землепроходцам хватило полвека, чтобы от Сибири дойти до Тихого океана

Разговоры о Дальнем Востоке как о локомотиве роста давно стали частью официальной повестки. На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме Владимир Путин отметил, что регион и Арктика демонстрируют высокую динамику позитивных изменений, а по ряду ключевых параметров темпы их развития превышают общероссийские.

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