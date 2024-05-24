Аналитик спрогнозировал снижение курса евро до 96 рублей в ближайшее время

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал о нынешнем состоянии валютного рынка и отметил, что на данный момент можно наблюдать не очень сильную волатильность курса доллара.