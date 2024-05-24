RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Кудрявцев
    Это Полянский так считает. А люди, которые собираются проводить эту конференцию, так не считают. Они пытаются делать ...Полянский: Россия...
  • Александр Николаевич
    А в чем ФИШКА!? Возможно хотят сбросить в море миллионы тонн радиоактивных осадков Чернобыля!?Сальдо сообщил, ч...
  • Александр Степанов
    Что - что ? Америка в открьiтую помогает бандеровцам,кот. привела к власти,а потом, ничтоже сумняшеся, "запрещает" др...Госдеп: КНР являе...

Аналитик спрогнозировал снижение курса евро до 96 рублей в ближайшее время

Аналитик спрогнозировал снижение курса евро до 96 рублей в ближайшее время

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT рассказал о нынешнем состоянии валютного рынка и отметил, что на данный момент можно наблюдать не очень сильную волатильность курса доллара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх