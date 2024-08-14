Командир «Ахмата» описал действия ВСУ на курском направлении словами «где-то окапываются»

Украинские формирования «где-то окапываются» на курском направлении. Такими словами командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов описал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском регионе, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии