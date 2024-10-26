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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» 12 офсайдов в матче с «Барсой»: 8 – у Мбаппе, 3 – у Винисиуса, один – у Беллингема. У «Барсы» одно положение вне игры

Команда Ханси Флика разгромила мадридский клуб со счетом 4:0 в гостевом матче 11-тура Ла Лиги. За весь матч форвард «Реала» Килиан Мбаппе 8 раз попал в положение вне игры – на 2-й, 12-й, 14-й, 19-й, 25-й, 30-й, 66-й и 91-й минутах.

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