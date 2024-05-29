В Смоленской области сотрудники Россельхознадзора выявили свалки на 6 000 квадратных метров

Они находятся на землях сельхозназначения Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в ходе проверок выявили несанкционированные свалки, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения в регионе 67.
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