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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диллон Брукс задирал болельщиков, но завалился на паркет

В матче с «Хит» (102:98) защитник «Рокетс» Диллон Брукс забил из-под кольца, после чего стал что-то кричать болельщикам на трибунах.

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