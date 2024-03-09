Будут ли возбуждать уголовное дело на Галкина*

Глава ФПБК, Виталий Бородин, отметил отсутствие намерений возбуждать уголовное дело в отношении Максима Галкина*, поскольку его супруга, Алла Пугачёва, обладает “определенными связями” и административными возможностями.
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