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Будут ли возбуждать уголовное дело на Галкина*

Будут ли возбуждать уголовное дело на Галкина*

Глава ФПБК, Виталий Бородин, отметил отсутствие намерений возбуждать уголовное дело в отношении Максима Галкина*, поскольку его супруга, Алла Пугачёва, обладает “определенными связями” и административными возможностями.

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