Выгорание возникает незаметно: какие изменения в образе жизни сигналят о проблеме

Тот, кто игнорирует такие изменения, особенно сильно рискует своим благополучием Состояние выгорания необходимо профилактировать или корректировать, его последствиями становятся трудности с концентрацией внимания, постоянная усталость и апатия, головные боли, а также как полное психоэмоциональное истощение и депрессия.
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