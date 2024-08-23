Алаудинов: ВС РФ не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область

Российские военные не позволяют украинским подразделениям стянуть свежие силы в Курскую область. Об этом рассказал ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
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