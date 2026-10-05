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Ивановские новости

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На трассе «Золотое кольцо» в Ивановской области «Газель» врезалась в грузовик

На трассе «Золотое кольцо» в Ивановской области «Газель» врезалась в грузовик

На трассе «Золотое кольцо» 19-летний водитель «Газели» врезался в попутный грузовик с полуприцепом, пострадал только он сам.

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