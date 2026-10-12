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Axios сообщил об отсрочке визита Уиткоффа и Кушнера в Москву из-за Киева

Axios сообщил об отсрочке визита Уиткоффа и Кушнера в Москву из-за Киева

Уиткофф и Кушнер перенесли дату поездки в Москву из-за кризиса в отношениях с Киевом, утверждает Axios.

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