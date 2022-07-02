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Исследователи изучили пространство между нервами и опухолевыми клетками

В новом исследовании, опубликованном в журнале Clinical Cancer Research, ученые из Мичиганского университета (University of Michigan) выявили ​​особенность рака, которая поможет определить резистентные к лечению опухоли при их диагностировании, поэтому онкологи знают, что лечение нужно проводить агрессивно с самого начала в надежде дать пациентам больше шансов на выживание.

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