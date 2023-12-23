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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Apple готова заплатить издательствам $50 млн за возможность тренировать свой ИИ...

Apple готова заплатить издательствам $50 млн за возможность тренировать свой ИИ...

Apple готова заплатить издательствам $50 млн за возможность тренировать свой ИИ на их текстах и фотоПо мере экспансии систем искусственного интеллекта, чьи большие языковые модели обучаются на огромных массивах общедоступных данных, то и дело возникают скандалы в сфере авторских прав.

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