Apple готова заплатить издательствам $50 млн за возможность тренировать свой ИИ на их текстах и фотоПо мере экспансии систем искусственного интеллекта, чьи большие языковые модели обучаются на огромных массивах общедоступных данных, то и дело возникают скандалы в сфере авторских прав.