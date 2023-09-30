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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тите может возглавить «Фламенго». Клуб уволил Сампаоли

Тите может возглавить «Фламенго». Клуб уволил Сампаоли

Клуб из Рио-де-Жанейро планирует назначить 62-летнего бразильца в ближайшие дни. Последним место работы Тите была сборная Бразилии, которую он возглавлял с 2016 по 2022 год.

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