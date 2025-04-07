Тело Паши Техника отправят в Москву 8 апреля

Утром 9 апреля тело рэпера прибудет в Москву, после чего объявят о месте прощания и похорон.фото: t.me/moscowcourtsТело Павла Ивлева, болеее известного как Паша Техник, отправят из Таиланда в Москву вечером во вторник, сообщил 7 апреля директор рэпера Марк Яровный.