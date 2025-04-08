От хамства до дебоша. Как звезды теряют свое лицо, оказавшись на борту самолета

Небо для Гагариной На удивление многим читателям, в списке тех звезд шоу-бизнеса, которые нередко ведут себя недостойно по отношению к простым людям, значится Полина Гагарина, народная артистка Башкортостана, призер «Евровидения» и лауреат премии «Золотой граммофон».
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