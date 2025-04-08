Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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От хамства до дебоша. Как звезды теряют свое лицо, оказавшись на борту самолета

От хамства до дебоша. Как звезды теряют свое лицо, оказавшись на борту самолета

Небо для Гагариной На удивление многим читателям, в списке тех звезд шоу-бизнеса, которые нередко ведут себя недостойно по отношению к простым людям, значится Полина Гагарина, народная артистка Башкортостана, призер «Евровидения» и лауреат премии «Золотой граммофон».

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
зазвездились!!!!! пора на исправительные работы!
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
В России таких &quot;звезд&quot; как грязи, они  продали себя и свою душу дьяволу, а вот настоящие таланты от природы, которые не марают свое имя ради денег, пиара и дешевых пантов обыкновенные простые люди. Которые живут на своей родине России со своим народом и поют для народа душой...
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16 час.
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