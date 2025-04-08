От хамства до дебоша. Как звезды теряют свое лицо, оказавшись на борту самолета

АНГЕЛ АНГЕЛ

В России таких "звезд" как грязи, они продали себя и свою душу дьяволу, а вот настоящие таланты от природы, которые не марают свое имя ради денег, пиара и дешевых пантов обыкновенные простые люди. Которые живут на своей родине России со своим народом и поют для народа душой...