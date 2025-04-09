Более 25 тысяч раз за 2024 год жители Ивановской области воспользовались Платформой обратной связи для решения насущных вопросов

Платформа обратной связи – удобный инструмент для решения вопросов жителей региона. В прошлом году через ПОС поступило более 25 тысяч сообщений и обращений в адрес органов госвласти, местного самоуправления, других ведомств.
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