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Считали невозможным, но Путин сделал: Эта победа Кремля всё ещё недооценена

Идеология независимости и суверенитета, воплощённая в нашей политике, становится ориентиром для многих стран.

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Комментарии
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МВ
Михаил Величко
Да какой суверенитет? - ЦБ перед Россией ни за что не отвечает и единственное, что он успешно делает, - душит реальный сектор и страну в целом ростовщичеством. А Дума и президент одобряют его антироссийскую работу.
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