ДУШАНБЕ, 20 октября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин обратился к коллегам по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с предложением их представителям посетить в ноябре церемонии Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" и "Открытого кубка ШОС".
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