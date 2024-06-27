Дебаты Трампа и Байдена

27 июня состоятся первые в кампании 2024 года дебаты между кандидатами на пост президента США. Они пройдут в студии телекомпании CNN в Атланте (штат Джорджия) в отсутствие публики, а микрофоны участников во время речи оппонента будут отключать.
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