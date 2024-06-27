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Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Мечтатели......эти G7....🙄Саммит G7
  • Eduard
    Самозванец он! Запад не хочет его менять потому что он их холуй.С другой стороны другого так же подкупят!Правовые аспекты ...
  • Eduard
    Китай не обязан зад подтирать неграм США,никто не обязан.Любить нацию самозвпнцев и мигрантов тоже не должны.Они у се...Перспективы отнош...

Дебаты Трампа и Байдена

27 июня состоятся первые в кампании 2024 года дебаты между кандидатами на пост президента США.  Они пройдут в студии телекомпании CNN в Атланте (штат Джорджия) в отсутствие публики, а микрофоны участников во время речи оппонента будут отключать.

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