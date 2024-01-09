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Камеры на дорогах России готовы фиксировать новые нарушения и рассылать штрафы

Камеры на дорогах России готовы фиксировать новые нарушения и рассылать штрафы

Представитель компании-разработчика комплексов видеофиксации Сергей Кусов сообщил, что камеры готовы вновь фиксировать среднюю скорость автомобиля, если такое понятие вернется на законодательном уровне, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на KONKURENT.

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