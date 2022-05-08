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Эксперт рассказал, что будет с ценами на авто

Эксперт рассказал, что будет с ценами на авто

Стоимость автомобилей из-за стоимости доллара и евро снижаться не будет. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» озвучил автоэксперт Владимир Сажин.

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