Эксперт рассказал, что будет с ценами на авто

Стоимость автомобилей из-за стоимости доллара и евро снижаться не будет. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» озвучил автоэксперт Владимир Сажин.
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