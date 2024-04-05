Опубликовано видео с места нападения на губернатора Чибиса

В сети появились кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.Ход расследования обстоятельств нападения на главу региона поставлен на контроль председателем Александром Бастрыкиным.
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