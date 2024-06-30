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Аргументы недели

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Пентагон эвакуирует из Польши раненых на Украине американцев

Пентагон эвакуирует из Польши раненых на Украине американцев

Вашингтон приступает к новой фазе противодействия ВС РФ на Украине. Об этом сообщил американский телеканал «СиЭнЭн».

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Комментарии
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Игорь Василевский
Америка всех японцев переловила и по концлагерям. ПИндосзаставил джаповударить - это операция по вовлечению войны была придумана Рузвельтом. Свезли на этот островвестьстарый флот, ну, а солдат не жалко. А что у нас? У чиновников многих по 2 гражданства, имущество по заграницам, детишки, опять же, по заграницам проживают. А ну как эти страны обидеть? Отберут ведь все награбленное и детишек за излишества или пересажают, или повыгоняют... А столько лет они, НЕКОТОРЫЕ (!!!!!!!) чиновники старались, воровали да прятали, воровали да прятали...
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7 час.
Nikolay Zakharov
Ну и что нам тут сообщают,что раненых увозят домой,а что они и дальше будут  что ли воевать?Амеры никогда первыми не бросаются с передка в бой, для этого есть укры, их накрывают наши ракеты вдали,где дальнобойная арта,бьющая по мирным жителям, полигоны, они инструкторы, казармы, где они отдыхают,наши только там их могут зацепить. А ещё они способны вербовать &quot;диких гусей&quot; всяких черных и латинос, сама амерская нация это потомки бандитов из Европы, своей армией в пределы России они никогда не сунутся,как бы не пришлось всю армию в памперсы одевать.
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2 час.
Геннадий Бережнов
В Белом Доме, в частности, указали, что привлекут подрядчиков для ремонта повреждённой техники и обслуживания артиллерийских систем, переданных Украине. А у нас что нет кассетных боеприпасов или не работает разведка. Мы не отвечаем по взрослому и всё время приближает час Х, когда уже другого не останется!
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20 мин.

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