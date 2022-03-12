Майя Далквист пропустит коньковую разделку в Фалуне из-за симптомов болезни

Шведская лыжница Майя Далквист пропустит коньковую разделку на этапе Кубка мира в Фалуне. Федерация лыжных видов спорта Швеции сообщила, что решение принято из-за симптомов болезни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх