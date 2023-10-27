Новостройки сильнее всего подорожали на востоке Москвы

Средняя стоимость квартир и апартаментов на локальном рынке новостроек Восточного административного округа Москвы по итогам сентября 2023 года увеличилась до 14,6 млн рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии