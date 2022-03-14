Гретцки и украинец Чолач выполнили символическое вбрасывание перед игрой «Баффало» и «Торонто» на открытом воздухе

Уэйн Гретцки и украинец Артур Чолач поучаствовали в церемонии перед матчем «Баффало» и «Торонто». Украинский хоккеист и лучший снайпер в истории НХЛ произвели символическое вбрасывание в преддверии игры, которая состоялась на открытом стадионе в рамках «Классики наследия».