Александра Незлобина* внесли в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов новыми именами. Согласно опубликованному на сайте ведомства перечню, 28 августа 2026 года в список включён стендап-комик Александр Незлобин*.
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