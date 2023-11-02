Магазины спорттоваров показали наибольший оборот в месяц

Самый большой оборот на одну торговую точку в России зафиксирован у предпринимателей, которые занимаются продажей спортивных товаров и питания, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф Бизнеса» на базе сервиса геоаналитики «Компас».
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