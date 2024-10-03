Коротко о важном

Восьмидесятую годовщину Победы в Великой Отечественной войне пантеон встретит в обновлённом виде. Как сообщил по итогам выездного совещания губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, строители меняют асфальт, гранитную плитку, освещение.
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