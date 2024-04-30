Пожизненный военный сбор, конфискация квартир. Как уклонисты на Украине становятся «врагами народа»

Экс-депутат от партии «Свобода» Ирина Фарион потребовала приравнять оставшихся на Украине русскоязычных граждан к уклонистам и жестко их наказывать – через огромные штрафы, конфискацию имущества и лишение жилья.
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