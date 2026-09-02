В Елабуге с 1 сентября закрыли купальный сезон

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ В Елабуге с 1 сентября официально завершился купальный сезон на городском пляже.
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