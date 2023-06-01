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Responsible Statecraft: НАТО подготовила секретный план на случай противостояния с Россией

Responsible Statecraft: НАТО подготовила секретный план на случай противостояния с Россией

На предстоящем саммите НАТО странам альянса предложат «тысячи страниц секретных военных планов», которые подготовлены на случай противостояния с Россией.

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