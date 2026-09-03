Стоит ли покупать RTX 4070 в 2026 году: честный разбор цены и производительности

Рынок видеокарт сейчас напоминает минное поле: с одной стороны, маркетинг давит новыми архитектурами и обещаниями невероятной производительности, с другой — ценники кусаются так, что невольно начинаешь присматриваться к моделям прошлых лет.
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