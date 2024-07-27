В окружении Зеленского анонсировали новые поставки комплексов ПВО Patriot на Украину Киев в ближайшее время получит от Запада новые комплексы противовоздушной обороны Patriot.
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В окружении Зеленского анонсировали новые поставки комплексов ПВО Patriot на Украину Киев в ближайшее время получит от Запада новые комплексы противовоздушной обороны Patriot.
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