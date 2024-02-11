Часть Севастополя останется без света в воскресенье

11 февраля специалисты планируют проведение ремонтных работ. Электроснабжение будет приостановлено.По информации пресс-службы «Севастопольэнерго», отключения пройдут по адресам: с 09:00 до 14:00 улица Истомина, 1-29, 2а, 15а, 19/2; улица 2-я Бастионная, 1-19; улица Адмирала Макарова, 4а, 4в; улица Варшавская, 8, 12-30; улица Героев Севастополя, 39-47, 55-59, 70-74, 76-86; улица Полтавская, 1-28; улица Суздальская, 1-20; переулок Кременчугский, 1-8.
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