Названы самые популярные смартфоны этого лета дешевле 20 000 рублей

Редакция издания «Аргументы и Факты» совместно с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Петром Щербаченко составила список самых востребованных смартфонов второго квартала текущего года, стоимость которых не превышает 20 тысяч…Редакция издания «Аргументы и Факты» совместно с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Петром Щербаченко составила список самых востребованных смартфонов второго квартала текущего года, стоимость которых не превышает 20 тысяч… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Редакция издания «Аргументы и Факты» совместно с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Петром Щербаченко составила список самых востребованных смартфонов второго квартала текущего года, стоимость которых не превышает 20 тысяч…Редакция издания «Аргументы и Факты» совместно с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Петром Щербаченко составила список самых востребованных смартфонов второго квартала текущего года, стоимость которых не превышает 20 тысяч… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .