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Названы самые популярные смартфоны этого лета дешевле 20 000 рублей

Названы самые популярные смартфоны этого лета дешевле 20 000 рублей

Редакция издания «Аргументы и Факты» совместно с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Петром Щербаченко составила список самых востребованных смартфонов второго квартала текущего года, стоимость которых не превышает 20 тысяч…Редакция издания «Аргументы и Факты» совместно с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Петром Щербаченко составила список самых востребованных смартфонов второго квартала текущего года, стоимость которых не превышает 20 тысяч…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Редакция издания «Аргументы и Факты» совместно с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Петром Щербаченко составила список самых востребованных смартфонов второго квартала текущего года, стоимость которых не превышает 20 тысяч…Редакция издания «Аргументы и Факты» совместно с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Петром Щербаченко составила список самых востребованных смартфонов второго квартала текущего года, стоимость которых не превышает 20 тысяч…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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