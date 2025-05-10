Зеленский вместе с главами ряда стран Европы поговорили с Трампом по телефону

Владимир Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Польши Дональдом Туском провели телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
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