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Аргументы недели

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Мошенники активно используют тревожные новости для обмана россиян

Мошенники активно используют тревожные новости для обмана россиян

Злоумышленники находят всё более изощрённые способы воздействия на граждан. Одна из последних и активно набирающих оборот схем — использование тревожных сообщений, вызывающих панику и страх за личную безопасность или безопасность близких.

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