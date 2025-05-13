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Суд приговорил к 14 годам заочно экс-банкира Пугачева за хищение 28 млрд

Суд приговорил к 14 годам заочно экс-банкира Пугачева за хищение 28 млрд

Тверской суд Москвы приговорил бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева к 14 годам лишения свободы — его признали виновным в хищении более 28 млрд рублей и злоупотреблении полномочиями.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Сумму похищенного он вам тоже заочно вернёт?
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