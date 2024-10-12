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Фигурист Савосин: «Я Роналду на прямом эфире написал «Месси – топ». Респект Криштиану, но я за Лео»

«Я, кстати, тоже писал Роналду. Я заходил как-то на его прямой эфир и написал комментарий «Месси – топ».

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