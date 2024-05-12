Последние новости о ситуации с попаданием украинской ракеты в многоэтажку в Белгороде: что известно к этому часу

Рассказываем, что известно к этому часу о взрыве жилого дома ракетой ВСУ в Белгороде.Спасатели продолжают прилагать все усилия в поисках выживших на месте трагедии в Белгороде после ужасного попадания украинской ракеты в многоэтажный дом.