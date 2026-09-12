Зеленский надеется на встречу с Путиным в Майами для судоходного и энергетического перемирия

Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Майами, который пройдёт в декабре 2026 года.
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