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Зеленский надеется на встречу с Путиным в Майами для судоходного и энергетического перемирия

Зеленский надеется на встречу с Путиным в Майами для судоходного и энергетического перемирия

Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Майами, который пройдёт в декабре 2026 года.

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