Царьград Фото: globallookpress.com Создать кольцо нестабильности вокруг России - эту общую концепцию наши оппоненты воплощают в жизнь на протяжении всех последних лет.
Узбекистан должен стать врагом России. Реализация плана идёт полным ходом
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Амеры, на Украине проваливают операцию, с поддержкой,и по духу русским воинством,то в Узбекии ни армии ни флота толком нет,а деньгами,если их осыпать,то они с голоду будут умирать, но копить на калым и другие надобности, не устанут,зашивая деньги в подушки,матрасы и другие потаённые места. По рассказам тети,во время ВОВ, узбеки трудармейцы, умирали с голоду ,спя на постели набитой деньгами, это у азиатов неистребимо.
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5 час.
Алатырка
Грузия и про боржоми очень хорошо помнит, и про винцо.... так что.... у всех этих товарищей ген осторожности включается только когда им по причинному месту прилетает, причем до поросячьего визга. А все эти товарищи настолько привыкли жить за счет доброты России, что думают, что халява вечна.... Вот эквадор очень быстро соображает.....
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4 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Доиграется нынешняя власть , оставшееся время до выборов и после их покажет прочность этой власти. Но всё показывает , что может быть очень плохо . Наведение порядка в России надо было начинать ещё вчера . А опыта в этом деле достаточно ,- СССР в пример . Не было бы у Путина либерального окраса , давно был бы в России порядок.
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1 час.
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