Узбекистан должен стать врагом России. Реализация плана идёт полным ходом

Nikolay Zakharov Амеры, на Украине проваливают операцию, с поддержкой,и по духу русским воинством,то в Узбекии ни армии ни флота толком нет,а деньгами,если их осыпать,то они с голоду будут умирать, но копить на калым и другие надобности, не устанут,зашивая деньги в подушки,матрасы и другие потаённые места. По рассказам тети,во время ВОВ, узбеки трудармейцы, умирали с голоду ,спя на постели набитой деньгами, это у азиатов неистребимо.

Алатырка Грузия и про боржоми очень хорошо помнит, и про винцо.... так что.... у всех этих товарищей ген осторожности включается только когда им по причинному месту прилетает, причем до поросячьего визга. А все эти товарищи настолько привыкли жить за счет доброты России, что думают, что халява вечна.... Вот эквадор очень быстро соображает.....