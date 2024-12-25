РБК: ЦБ и Росфинмониторинг создают платформу для переводов денег россиян

Данное решение называют «централизованной базой данных» Центробанк и Росфинмониторинг создают платформу для передачи данных кредитным организациям о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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