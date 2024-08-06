Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей ямин
    В плен не брать! Всех "укропов", которые участвовали в нападении на российской границе,  уничтожить на месте!Что известно об а...
  • Эдуард Николаев
    Что полезного сделал Андрей Турчак в Псковской области? Ни чего!Четыре федеральны...
  • Лидия Санникова
    Как таджик получил гражданство ? Купил в 90-х?Директора парка "...

"Комната культуры" в прямом эфире на "Европе Плюс" расскажет о творчестве и планах

"Комната культуры" в прямом эфире на "Европе Плюс" расскажет о творчестве и планах

Музыканты поделятся впечатлениями о том, как публика приняла их новые хиты "Поезда" и "Облака" Популярная на всю Россию барнаульская группа "Комната культуры" в среду, 7 августа, придет в студию "Европы Плюс Барнаул" (104.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх