Сотрудники Госавтоинспекции Смоленской области провели мероприятие «Снежинка безопасности»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Новогодние каникулы» сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» для учеников МБОУ Лучесская ОШ имени В.
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