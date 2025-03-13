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В РСТ сообщили о снижении цен на билеты и туры в Европу для россиян

В РСТ сообщили о снижении цен на билеты и туры в Европу для россиян

Билеты в Европу и туры в европейские страны ощутимо подешевели, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз Российского союза туриндустрии (РСТ), основанный на данных директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян.

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