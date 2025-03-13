В РСТ сообщили о снижении цен на билеты и туры в Европу для россиян

Билеты в Европу и туры в европейские страны ощутимо подешевели, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз Российского союза туриндустрии (РСТ), основанный на данных директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян.