В РСТ сообщили о снижении цен на билеты и туры в Европу для россиян

Билеты в Европу и туры в европейские страны ощутимо подешевели, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз Российского союза туриндустрии (РСТ), основанный на данных директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян.
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