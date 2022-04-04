В Черниговском районе Приморского края полицейские провели для дошколят акцию «Чем ярче, тем заметнее!»

С целью пропаганды безопасного движения пешеходов в темное время суток сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Черниговскому району провели акцию «Чем ярче, тем заметнее!» в детском саду № 1 села Черниговка.
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